Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношений

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Мирлан Абакиров и посол США в Кыргызстане Лесли Вигери в ходе встречи обсудили развитие двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Кыргызстана.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-американского сотрудничества и перспективам дальнейшего развития двусторонних отношений.

"Стороны также обсудили вопросы подготовки предстоящего форума "В5+1", который планируется провести в Бишкеке 4-5 февраля 2026 года. Были обсуждены организационные и содержательные аспекты мероприятия, а также его значение для укрепления регионального диалога и расширения сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы, связанные с введением США дополнительных требований при оформлении виз категории B-1/B-2 для граждан Кыргызстана. Кыргызская сторона выразила озабоченность в связи с новыми правилами, отметив, что они осложняют контакты между предпринимателями и препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества.

Посол США Лесли Вигери, в свою очередь, подчеркнул, что дополнительные требования не направлены против какой-либо конкретной страны и являются частью общей миграционной политики США.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие и совместную работу по поиску взаимоприемлемых решений в визовой сфере.