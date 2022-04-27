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Кулеба заявляет о переходе ВСУ на оружие НАТО

Кулеба заявляет о переходе ВСУ на оружие НАТО Украинская армия в войне с Россией переходит на оружие стран НАТО.
В регионе
27 апреля 2022 г. 05:56
Кулеба заявляет о переходе ВСУ на оружие НАТО

Украинская армия в войне с Россией переходит на оружие стран НАТО.

Как передает Report, об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Подытоживая рабочую неделю, он уточнил, что Россию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал: перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.

По его словам, Зеленский сумел убедить Байдена в том, что пришло время это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы... но это лишь начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - анонсировал министр.

Кулеба подчеркнул, что украинские военные скорее учатся обращению с новым оружием, чем страны-партнеры способны принимать решение о предоставлении этого вооружения.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba: "Ukrayna ordusu NATO silahlarına keçir"

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