Кулеба заявляет о переходе ВСУ на оружие НАТО

Украинская армия в войне с Россией переходит на оружие стран НАТО.
Подытоживая рабочую неделю, он уточнил, что Россию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".
"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал: перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.
По его словам, Зеленский сумел убедить Байдена в том, что пришло время это сделать.
"И к нам поехали сначала гаубицы... но это лишь начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - анонсировал министр.
Кулеба подчеркнул, что украинские военные скорее учатся обращению с новым оружием, чем страны-партнеры способны принимать решение о предоставлении этого вооружения.