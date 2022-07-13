О нас

Кулеба: Россия и Украина в двух шагах от соглашения по зерну

Кулеба: Россия и Украина в двух шагах от соглашения по зерну Украина и Россия практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна.
В регионе
13 июля 2022 г. 10:18
Кулеба: Россия и Украина в двух шагах от соглашения по зерну

Украина и Россия практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна.

Как передает Report, об этом в интервью El Pais заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией. Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна", — отметил он.

Сегодня в Стамбуле проходит встреча между РФ, Украиной и ООН по зерну. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, переговоры сторон, осуществляемые в рамках дипломатических усилий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию "продовольственного кризиса", развиваются в позитивном русле. Акар в рамках этих усилий уже провел консультации с коллегами из РФ Сергеем Шойгу и Украины Алексеем Резниковым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı: "Taxılımızın beynəlxalq bazara ixracı üçün iki addım qalıb"

Другие новости из категории

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,57 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,57 тыс. человек
13 июля 2022 г. 10:48
Число погибших в Украине детей из-за боевых действий возросло
Число погибших в Украине детей из-за боевых действий возросло
13 июля 2022 г. 10:30
Украина увеличивает экспорт зерна благодаря освобождению Змеиного острова
Украина увеличивает экспорт зерна благодаря освобождению Змеиного острова
13 июля 2022 г. 04:19
На севере Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG
На севере Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG
13 июля 2022 г. 01:54
СМИ: На главу Северной Осетии в Украине было совершено покушение
СМИ: На главу Северной Осетии в Украине было совершено покушение
12 июля 2022 г. 23:12
Число жертв ракетного удара по украинскому Часовому Яру достигло 43
Число жертв ракетного удара по украинскому Часовому Яру достигло 43
12 июля 2022 г. 21:05
В Москве несколько торговых центров эвакуируют из-за сообщения о минировании
В Москве несколько торговых центров эвакуируют из-за сообщения о минировании
12 июля 2022 г. 20:24
На территории российской военной базы в Армении произошел пожар
На территории российской военной базы в Армении произошел пожар
12 июля 2022 г. 18:41
Украина и Россия провели еще один обмен телами погибших военных
Украина и Россия провели еще один обмен телами погибших военных
12 июля 2022 г. 18:33
Четыре города Азербайджана и Грузии станут побратимами
Четыре города Азербайджана и Грузии станут побратимами
12 июля 2022 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi