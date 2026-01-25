Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    В регионе
    • 25 января, 2026
    • 17:34
    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил планово-предупредительный ремонт выносного причального устройства № 3 (ВПУ-3) на Морском терминале под Новороссийском.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, в настоящее время отгрузка нефти ведется в штатном режиме.

    Работы по частичной замене подводной части шлангов и рукавов на ВПУ-3 шли с середины ноября 2025 года. График ремонта был скорректирован после атаки безэкипажного катера на ВПУ-2 29 ноября, в результате которой оно получило критические повреждения и было выведено из эксплуатации. В КТК отметили, что восстановить ВПУ-2 невозможно, и готовятся к его демонтажу.

    Консорциум гарантирует выполнение годовых заявок грузоотправителей нефти при одновременной работе не менее двух выносных причальных устройств.

    Уточняется, что с сегодняшнего дня отгрузка нефти на терминале происходит через оба исправных ВПУ-1 и ВПУ-3, что позволяет поддерживать пропускную способность системы.

