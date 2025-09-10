КТК возместил $2,1 млн ущерба от утечки нефти на морском терминале в августе

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в досудебном порядке возместил ущерб, причиненный Черному морю в результате утечки нефти, случившейся на морском терминале в акватории порта Новороссийск.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают КТК и Росприроднадзор.

Ведомство оценило ущерб в 179 млн 298 тыс. 490 рублей ($2,125 млн).

"Надзорный орган установил, что при ликвидации последствий разлива объем безвозвратных потерь составил 8,43 куб. м или 6,7 тонны нефти. 8 сентября 2025 года в адрес руководства Каспийского трубопроводного консорциума поступило требование о добровольном возмещении вреда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что внештатная ситуация произошла 29 августа на танкере T. Semahat. При грузовой операции через шланги выносного причального устройства N2 некоторое количество нефти вышло на поверхность моря. Ликвидация последствий ситуации в акватории морского терминала завершена 30 августа.

Отмечалось, что ВПУ-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.