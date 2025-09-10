İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 22:31
    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (CPC) Novorossiysk limanının akvatoriyasında dəniz terminalında baş vermiş neft sızması nəticəsində Qara dənizə dəymiş ziyanı məhkəməyəqədərki qaydada ödəyib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə CPC və "Rosprirodnadzor" məlumat yayıb.

    Qurum dəymiş ziyanı 179 milyon 298 min 490 rubl (2,125 milyon ABŞ dolları) həcmində qiymətləndirib.

    "Nəzarət orqanı müəyyən edib ki, sızmanın nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı bərpası mümkün olmayan itkilərin həcmi 8,43 kubmetr və ya 6,7 ​​ton neft təşkil edib. 2025-ci il sentyabrın 8-də Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun rəhbərliyinə dəymiş ziyana görə könüllü kompensasiya tələbi daxil olub", - məlumatda deyilir.

    Daha əvvəl avqustun 29-da "T.Semahat" tankerində fövqəladə hadisə baş verdiyi bildirilmişdi. Yük əməliyyatı zamanı 2 saylı dayaq yanalma qurğusunun şlanqları vasitəsilə dəniz səthinə müəyyən miqdarda neft axıb. Dəniz terminalının akvatoriyasında yaranmış vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılması avqustun 30-da başa çatıb.

    2 saylı dayaq yanalma qurğusunun qeyri-müəyyən müddətə istismardan çıxarıldığı bildirilib.

    CPC təzminat Novorossiysk
    КТК возместил $2,1 млн ущерба от утечки нефти на морском терминале в августе

    Son xəbərlər

    23:54

    Polşa DİN 16 pilotsuz uçuş aparatının qalıqlarının aşkar edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:46

    Əfqanıstanda göyərtəsində nazir və qubernatorun olduğu helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    23:29
    Video

    Amerikalı siyasətçi Çarli Kirk sui-qəsdə uğrayıb

    Digər ölkələr
    23:28

    Fransada etiraz aksiyalarında 175 minə yaxın şəxs iştirak edib

    Digər ölkələr
    23:13

    Polşa Prezidenti Trampla pilotsuz təyyarə ilə bağlı insidenti müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:10

    Makron Tusk və Rütte ilə Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:07

    İsveç Polşaya təyyarə və hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərəcək

    Digər ölkələr
    22:58

    Tbilisidə etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Region
    22:51

    Qətər Dohaya hücumla bağlı İsrailə cavab veriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti