КСИР заявил об ударе по базам США в регионе
    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным базам в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Khabar Fouri со ссылкой на КСИР.

    Отмечается, что атака была осуществлена в рамках 84-й волны операции "Правдивое обещание – 4" с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

    В КСИР заявили, что наряду с уничтожением систем противоракетной обороны были нанесены удары по базе Аль-Хардж (авиабаза Принца Султана, расположенная к юго-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда), где размещены заправочные и вспомогательные силы.

    По утверждению иранской стороны, несколько американских заправочных и вспомогательных самолетов были уничтожены или выведены из строя.

    "Военно-морские и аэрокосмические силы КСИР будут решительно защищать позиции Ирана в Ормузском проливе и Персидском заливе", - говорится в заявлении.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам страны. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    SEPAH: "Gerçək vəd - 4" əməliyyatında raket və PUA-lardan istifadə edilib
