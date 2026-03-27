    КСИР заявил об ударах по военным объектам США и Израиля в Персидском заливе

    В регионе
    • 27 марта, 2026
    • 22:13
    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции нанесли ракетно-дроновые удары по нескольким пунктам сосредоточения военнослужащих США и Израиля на острове Бубиян (принадлежит Кувейту) в Персидском заливе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР.

    Согласно информации, в результате атаки с применением различных типов беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет были уничтожены многочисленные американские морские пехотинцы, имеются погибшие и раненые, которые доставлены в больницы.

    В КСИР заявили, что американские базы в любой точке Ближнего Востока и впредь будут оставаться целями для ударов.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Персидский залив Эскалация на Ближнем Востоке
    SEPAH: ABŞ və İsrailin Fars körfəzindəki bazaları atəşə tutulub, ölənlər var
    Ты - Король

