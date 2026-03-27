КСИР заявил об ударах по военным объектам США и Израиля в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции нанесли ракетно-дроновые удары по нескольким пунктам сосредоточения военнослужащих США и Израиля на острове Бубиян (принадлежит Кувейту) в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР.

Согласно информации, в результате атаки с применением различных типов беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет были уничтожены многочисленные американские морские пехотинцы, имеются погибшие и раненые, которые доставлены в больницы.

В КСИР заявили, что американские базы в любой точке Ближнего Востока и впредь будут оставаться целями для ударов.