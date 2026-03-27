КСИР заявил об ударах по военным объектам США и Израиля в Персидском заливе
В регионе
- 27 марта, 2026
- 22:13
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции нанесли ракетно-дроновые удары по нескольким пунктам сосредоточения военнослужащих США и Израиля на острове Бубиян (принадлежит Кувейту) в Персидском заливе.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР.
Согласно информации, в результате атаки с применением различных типов беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет были уничтожены многочисленные американские морские пехотинцы, имеются погибшие и раненые, которые доставлены в больницы.
В КСИР заявили, что американские базы в любой точке Ближнего Востока и впредь будут оставаться целями для ударов.
22:24
Главы МИД Турции и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВ регионе
22:13
КСИР заявил об ударах по военным объектам США и Израиля в Персидском заливеВ регионе
21:55
Рубио заявил о необходимости диалога США и России на фоне визита делегации ГосдумыДругие страны
21:40
Фото
Сборная Азербайджана установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей историиФутбол
21:31
Гутерриш создал группу ООН по безопасности судоходства в Ормузском проливеДругие страны
21:17
Фото
ADSEA работает в усиленном режиме из-за интенсивных осадковИнфраструктура
21:13
Фото
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию в матче FIFA Series – 2026 - ОБНОВЛЕНОФутбол
20:55
КСИР пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектамВ регионе
20:34