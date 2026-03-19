    КСИР заявил об ударах по НПЗ Израиля и базам США

    В регионе
    • 19 марта, 2026
    • 21:13
    КСИР заявил об ударах по НПЗ Израиля и базам США

    Иран нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам в Ашдоде и Хайфе, американским военным базам Эль-Хардж в Саудовской Аравии, Шейх-Иса в Бахрейне и Ад-Дафра в ОАЭ в рамках 65-й волны операции "Правдивое обещание-4".

    Как передает Report со ссылкой на Khabar Fouri, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    "Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ашдоде, одни из крупнейших объектов нефтепереработки Израиля, а также ряд военных баз в этом районе были поражены управляемыми ракетами в ходе 65-го этапа операции "Правдивое обещание - 4", - пговорится в заявлении.

    По данным КСИР, ракеты средней дальности Qiam и Zolfaghar точно поразили цели и интересы США на базе Эль-Хардж, главном пункте заправки истребителей F-16 и F-35 и разведывательных самолетов США с радарами AWACS, на базе Шейх-Иса - командном пункте, центре обработки данных и боевого управления террористической армии США, а также на базе Ад-Дафра.

    SEPAH: ABŞ-nin bazalarına raket zərbələri endirilib
    21:26

    Тихий: Венгрия политизирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

    Другие страны
    21:13

    КСИР заявил об ударах по НПЗ Израиля и базам США

    В регионе
    20:57

    Трамп: Нетаньяху согласился не бить по энергообъектам Ирана

    Другие страны
    20:53
    Фото

    В Шуше состоялась концертная программа по случаю праздников Новруз и Рамазан

    Искусство
    20:39

    Трамп: Я никуда не отправляю войска, и если бы отправлял, я бы не сказал

    Другие страны
    20:37

    Эрлинг Холанн стал инвестором нового мирового шахматного первенства

    Футбол
    20:34
    Фото

    AZCON Holding планирует строительство 10 судов типа Ro-Ro

    Внутренняя политика
    20:23

    Такаити: Мировая экономика понесет сильный ущерб из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    20:09

    Фидан: Атаки Ирана по гражданской инфраструктуре не могут быть оправданы

    В регионе
