КСИР заявил об ударах по НПЗ Израиля и базам США

Иран нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам в Ашдоде и Хайфе, американским военным базам Эль-Хардж в Саудовской Аравии, Шейх-Иса в Бахрейне и Ад-Дафра в ОАЭ в рамках 65-й волны операции "Правдивое обещание-4".

Как передает Report со ссылкой на Khabar Fouri, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе и Ашдоде, одни из крупнейших объектов нефтепереработки Израиля, а также ряд военных баз в этом районе были поражены управляемыми ракетами в ходе 65-го этапа операции "Правдивое обещание - 4", - пговорится в заявлении.

По данным КСИР, ракеты средней дальности Qiam и Zolfaghar точно поразили цели и интересы США на базе Эль-Хардж, главном пункте заправки истребителей F-16 и F-35 и разведывательных самолетов США с радарами AWACS, на базе Шейх-Иса - командном пункте, центре обработки данных и боевого управления террористической армии США, а также на базе Ад-Дафра.