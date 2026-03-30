    В регионе
    • 30 марта, 2026
    • 23:27
    КСИР заявил о новой волне атак на базы США и Израиль

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) провел 87-ю волну операции "Правдивое обещание – 4".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КСИР.

    "В результате разведывательных и оперативных мероприятий Военно-морские силы КСИР уничтожили 4 объекта, где находились командиры США и Израиля", - говорится в сообщении. Также отмечается, что был обстрелян командный центр, созданный за пределами базы Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах.

    "В этом центре находились более 200 американских командиров и офицеров среднего звена".

    Сообщается, что в ходе другой комбинированной операции КСИР осуществил атаку беспилотниками по скрытому месту размещения командиров 5-го флота США, находившемуся за пределами основного гарнизона в Бахрейне.

    "Контейнеровоз, принадлежащий Израилю и шедший под флагом третьей страны, также подвергся ракетному удару Военно-морских сил КСИР", - отмечается в сообщении.

    Также сообщается, что был поражен принадлежащий США радиолокационный комплекс воздушного предупреждения, размещенный вне базы у побережья района Дахран в Саудовской Аравии и использовавшийся для наведения истребителей F-16.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Правдивое обещание 4
    "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 87-ci dalğası keçirilib

