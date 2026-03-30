"Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 87-ci dalğası keçirilib
- 30 mart, 2026
- 23:15
İran "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 87-ci dalğasını həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barərə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.
" SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri kəşfiyyat və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ABŞ ilə İsrailin komandirlərinin toplandığı 4 obyekti məhv edib", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşən Minhad bazasından kənarda yaradılan komandanlıq mərkəzi atəşə tutulub:
"Həmin mərkəzdə 200-dən çox amerikalı komandir və orta rütbəli zabit olub".
SEPAH digər kombinə edilən əməliyyat zamanı Bəhreyndəki əsas qarnizonun xaricində ABŞ-nin 5-ci Donanmasının komandirlərinin gizli yerləşmə yerinə dron hücumu edib. "Üçüncü ölkənin bayrağı altında üzən və İsrailə məxsus olan bir konteyner gəmisi də SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrinin raket zərbəsinə məruz qalıb",- qeyd edilib.
Bildirilib ki, Səudiyyə Ərəbistanının Dəzhran bölgəsinin sahillərində bazadan kənarda yerləşdirilən və F-16 qırıcılarını istiqamətləndirən ABŞ-yə məxsus hava xəbərdarlığı radarı da vurulub.