İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 87-ci dalğası keçirilib

    30 mart, 2026
    İran "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 87-ci dalğasını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barərə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

    " SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri kəşfiyyat və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ABŞ ilə İsrailin komandirlərinin toplandığı 4 obyekti məhv edib", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşən Minhad bazasından kənarda yaradılan komandanlıq mərkəzi atəşə tutulub:

    "Həmin mərkəzdə 200-dən çox amerikalı komandir və orta rütbəli zabit olub".

    SEPAH digər kombinə edilən əməliyyat zamanı Bəhreyndəki əsas qarnizonun xaricində ABŞ-nin 5-ci Donanmasının komandirlərinin gizli yerləşmə yerinə dron hücumu edib. "Üçüncü ölkənin bayrağı altında üzən və İsrailə məxsus olan bir konteyner gəmisi də SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələrinin raket zərbəsinə məruz qalıb",- qeyd edilib.

    Bildirilib ki, Səudiyyə Ərəbistanının Dəzhran bölgəsinin sahillərində bazadan kənarda yerləşdirilən və F-16 qırıcılarını istiqamətləndirən ABŞ-yə məxsus hava xəbərdarlığı radarı da vurulub.

    КСИР заявил о новой волне атак на базы США и Израиль

