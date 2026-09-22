КСИР: Война в Ормузском проливе продолжается
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 18:37
Боевые действия между американскими и иранскими силами в Ормузском проливе продолжаются.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.
"Война все еще продолжается, каждые день и ночь в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах и в других регионах. Обе стороны несут потери", - сообщили военные.
В КСИР еще раз подчеркнули, что Ормузский пролив остается закрытым, и заявления США об обеспечении судоходства на данном маршруте являются ложными.
В контексте ведения боевых действий было отмечено, что иранские военные не испытывают дефицита вооружений: "Дефицит есть у противника, его ракеты-перехватчики исчерпаны, и он не может проводить свои операции так, как раньше".
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