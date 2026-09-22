КСИР: Война в Ормузском проливе продолжается

Боевые действия между американскими и иранскими силами в Ормузском проливе продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

"Война все еще продолжается, каждые день и ночь в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах и в других регионах. Обе стороны несут потери", - сообщили военные.

В КСИР еще раз подчеркнули, что Ормузский пролив остается закрытым, и заявления США об обеспечении судоходства на данном маршруте являются ложными.

В контексте ведения боевых действий было отмечено, что иранские военные не испытывают дефицита вооружений: "Дефицит есть у противника, его ракеты-перехватчики исчерпаны, и он не может проводить свои операции так, как раньше".