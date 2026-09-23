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    США испытали корпус перспективной термоядерной боеголовки W93

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 08:07
    США испытали корпус перспективной термоядерной боеголовки W93

    США осуществили летное испытание корпуса разрабатываемой термоядерной боевой части W93.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в материалах Национального управления по ядерной безопасности (NNSA).

    Пуск был выполнен при помощи метеорологической зондирующей ракеты Atrax и был направлен на замер аэродинамических нагрузок, воздействующих на оболочку боеголовки в процессе прохождения через атмосферу. Собранная информация будет использована при проектировании неядерных элементов конструкции боевой части W93. Данные работы проводятся специалистами Национальных лабораторий Sandia.

    W93 представляет собой полностью новую термоядерную боевую часть, которую Соединенные Штаты создают впервые за последние почти четыре десятилетия. Программа разработки стартовала в мае 2022 года на базе Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики, расположенной в штате Нью-Мексико.

    Запуск серийного выпуска W93 запланирован на середину 2030-х годов. Эти боеголовки предполагается устанавливать на межконтинентальные баллистические ракеты, размещаемые на стратегических атомных подводных лодках класса Columbia.

    Испытание ракеты Ядерная боеголовка

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