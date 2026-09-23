Схема движения маршрута №49 временно изменена

Схема движения регулярного маршрута № 49 в Баку временно изменена.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, изменения введены в связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Мехди Гусейнзаде в Сабунчинском районе Баку.

"До завершения ремонтных работ конечная остановка маршрута организована на улице Асифа Асадуллаева, у пересечения с дорогой Ени Рамана", - уточнили в агентстве.