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    Схема движения маршрута №49 временно изменена

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2026
    • 08:59
    Схема движения маршрута №49 временно изменена

    Схема движения регулярного маршрута № 49 в Баку временно изменена.

    Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, изменения введены в связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Мехди Гусейнзаде в Сабунчинском районе Баку.

    "До завершения ремонтных работ конечная остановка маршрута организована на улице Асифа Асадуллаева, у пересечения с дорогой Ени Рамана", - уточнили в агентстве.

    Схема движения автобусов Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

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