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    Bakıda 49 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2026
    • 08:52
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib

    Bakının Sabunçu rayonunun Mehdi Hüseynzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Məhdudiyyət səbəbindən 49 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşanadək marşrutun son dayanacaq məntəqəsi Asif Əsədullayev küçəsində (Yeni Ramana yolu ilə kəsişmənin yaxınlığı) təyin edilib.

    Avtobus Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA)
    Схема движения маршрута №49 временно изменена

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