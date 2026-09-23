В Агдере перевернулся скотовоз

В селе Чардаглы Агдеринского района перевернулся скотовоз.

Как сообщает карабахское бюро Report, грузовой автомобиль марки MAN с госрегистрационным знаком 25-BK-698 съехал с дороги и перевернулся.

В аварии водитель получил травмы, погибло значительное количество перевозимых в автомобиле овец и коз. Предварительно скот перевозили из летних пастбищ Кяльбаджара.

Обстоятельства произошедшего выясняются.