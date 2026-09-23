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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Агдере перевернулся скотовоз

    Происшествия
    • 23 сентября, 2026
    • 08:39
    В Агдере перевернулся скотовоз

    В селе Чардаглы Агдеринского района перевернулся скотовоз.

    Как сообщает карабахское бюро Report, грузовой автомобиль марки MAN с госрегистрационным знаком 25-BK-698 съехал с дороги и перевернулся.

    В аварии водитель получил травмы, погибло значительное количество перевозимых в автомобиле овец и коз. Предварительно скот перевозили из летних пастбищ Кяльбаджара.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    В Агдере перевернулся скотовоз
    В Агдере перевернулся скотовоз
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