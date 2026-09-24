Президент Сербии: Граждане Сербии ждут более ясных перспектив на пути в ЕС

Граждане Сербии ожидают более ясных перспектив и конкретных результатов на пути интеграции страны в Европейский союз.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом президент Сербии Александар Вучич заявил, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что для полноценного членства Сербии в ЕС еще предстоит проделать большую работу.

"Полноценное членство в Европейском союзе остается стратегическим приоритетом. Однако мы не можем игнорировать усталость от процесса расширения, которая наблюдается как среди отдельных государств - членов ЕС, так и среди стран-кандидатов", - заявил Вучич.

Президент Сербии напомнил, что страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году, а переговоры о членстве начала в 2014 году.

"Граждане Сербии справедливо ожидают более ясных перспектив и конкретных результатов в процессе, в котором наша страна участвует уже более десяти лет", - подчеркнул он.

Вучич отметил, что в условиях неопределенности относительно сроков следующего расширения ЕС Сербия предложила практические пути выхода из сложившегося положения. По его словам, Белград предлагает поэтапную интеграцию стран Западных Балкан в единый европейский рынок и предоставление им доступа к Шенгенской зоне еще до полноценного членства в ЕС.

"Это не замена членству и не отказ от наших амбиций, а конкретный и прагматичный путь продвижения, который позволит гражданам и экономикам региона ощутить реальные преимущества европейской интеграции", - сказал он.

Президент Сербии также отметил, что европейский курс страны не означает отказа от традиционных дружественных отношений с другими государствами. По его словам, именно поэтому Белград остается одной из немногих европейских столиц, откуда доступны прямые авиарейсы в США, Китай и Россию.

Вучич подчеркнул, что открытость Сербии отражает стратегию развития страны, ее историю и взгляд на мир.

"Сербия считает, что государства могут иметь четкий курс и собственные интересы, не закрывая при этом двери перед теми, с кем они не согласны по каждому вопросу. В мире, где мы разговариваем только с теми, кто думает так же, дипломатия была бы не столь необходима. Свобода и независимость в принятии решений являются для Сербии высшими ценностями", - заявил Вучич.