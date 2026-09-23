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    Ağdərədə xırdabuynuzlu heyvanları daşıyan yük maşını aşıb

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 08:13
    Ağdərədə xırdabuynuzlu heyvanları daşıyan yük maşını aşıb

    Kəlbəcər yaylağından xırdabuynuzlu heyvanları daşıyan yük maşını Ağdərədə aşıb.

    "Report"un Qarabağ Bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Çardaqlı kəndində baş verib.

    Belə ki, 25-BK-698 dövlət qeydiyyat nişanlı, MAN markalı yük avtomobili yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücü xəsarət alıb, habelə avtomobildə daşınan xeyli sayda qoyun-keçi tələf olub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağdərədə xırdabuynuzlu heyvanları daşıyan yük maşını aşıb
    Ağdərədə xırdabuynuzlu heyvanları daşıyan yük maşını aşıb
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