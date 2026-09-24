США и Китай продлили торговые договоренности до января 2027 года

Вашингтон и Пекин договорились продлить до 10 января 2027 года действие договоренностей, направленных на снижение напряженности в торгово-экономических отношениях.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

"Мы сегодня договорились продлить заключенное в Пусане соглашение, направленное на экономическую разрядку между двумя странами, действие которого должно было завершиться 10 ноября. Оно будет продлено до 10 января, что даст нам больше времени, чтобы понять, что может быть сделано в экономической сфере", - сказал Бессент.