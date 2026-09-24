Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США и Китай продлили торговые договоренности до января 2027 года

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 02:57
    США и Китай продлили торговые договоренности до января 2027 года

    Вашингтон и Пекин договорились продлить до 10 января 2027 года действие договоренностей, направленных на снижение напряженности в торгово-экономических отношениях.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы сегодня договорились продлить заключенное в Пусане соглашение, направленное на экономическую разрядку между двумя странами, действие которого должно было завершиться 10 ноября. Оно будет продлено до 10 января, что даст нам больше времени, чтобы понять, что может быть сделано в экономической сфере", - сказал Бессент.

    Скотт Бессент Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
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