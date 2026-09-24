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    Эрдоган: США являются главным поставщиком СПГ для Турции

    Энергетика
    • 24 сентября, 2026
    • 01:49
    Эрдоган: США являются главным поставщиком СПГ для Турции

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал США главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) для страны и подчеркнул важность расширения сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в области атомной энергетики.

    Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил на встрече с представителями американских деловых кругов в Нью-Йорке.

    По его словам, благодаря совместным усилиям сторон были достигнуты важные договоренности в энергетике, авиации и других стратегически значимых сферах.

    "Сегодня Америка является нашим главным поставщиком СПГ. Таким образом, мы входим в число ведущих стран Европы, отдающих предпочтение американскому газу. Мы стремимся расширить это сотрудничество на все направления энергетики, включая атомную", - заявил турецкий лидер.

    По словам Эрдогана, экономические отношения между Турцией и США неправильно оценивать только по показателям торговли. Он отметил необходимость формирования новой модели экономического сотрудничества между двумя странами.

    "Думаю, нам нужна новая модель. После завершения конфликтов в нашем регионе работа по пяти основным направлениям ускорится", - сказал Эрдоган.

    По его словам, первым направлением станет перестройка цепочек поставок. Эрдоган отметил, что компании теперь ищут не только самые дешевые, но и более надежные варианты.

    "Турция благодаря развитой промышленной инфраструктуре и широкой сети свободной торговли, связанной с Европейским союзом через Таможенный союз, является естественным направлением для таких поисков", - отметил он.

    Вторым основным направлением Эрдоган назвал перестройку энергетических маршрутов. Он обратил внимание на нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и проект TANAP, подчеркнув, что Турция является надежным коридором для бесперебойной транспортировки энергоресурсов.

    Третьим направлением он назвал изменение торговых коридоров. Эрдоган отметил, что в Турции пересекаются Срединный коридор, соединяющий Азию с Европой, и маршрут, связывающий страны Персидского залива с Европой.

    По словам турецкого лидера, в регионе также предстоит масштабная работа по восстановлению дорог, портов, электростанций, жилых зданий и заводов.

    "Турецкий подрядный сектор, имеющий опыт работы в сложных географических условиях, является наиболее подготовленным участником этого процесса", - заявил он.

    Эрдоган также подчеркнул, что оборонная промышленность Турции достигла потенциала, позволяющего обеспечивать безопасность поставок для стран-союзников.

    По мнению турецкого лидера, во всех перечисленных направлениях существуют широкие возможности для эффективного сотрудничества между американским бизнесом и Турцией.

    "Наши представительства за рубежом, особенно инвестиционные и финансовые офисы в Вашингтоне и Нью-Йорке, всегда готовы оказать вам поддержку", - сказал Эрдоган.

    Трансанатолийский газопровод (TANAP) Реджеп Тайип Эрдоган Сжиженный природный газ (СПГ)
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