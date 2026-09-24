Иран призвал не закрывать глаза на удары США

Иран заявил, что восстановление доверия к деятельности ООН требует от всех государств соблюдения принципов и целей Устава организации, а также международного права, и призвал не закрывать глаза на удары США.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Арагчи также осудил позицию Европейского союза в отношении Тегерана.

На встрече были осуждены действия Израиля на Ближнем Востоке. В качестве одной из причин сложившейся ситуации была названа военно-политическая поддержка Тель-Авива со стороны Германии и ряда других европейских стран.

Арагчи также затронул тему мирной ядерной программы Ирана. "Ни одна сторона не может игнорировать добрую волю Ирана в переговорах и нападение США и Израиля в ходе диалога, а также представлять Тегеран виновником нестабильности в Ормузском проливе", - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале Арагчи.

В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения между Ираном и Германией, региональные и международные вопросы, а также состоялся обмен мнениями по вопросам дипломатических и консульских консультаций.