Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Иран призвал не закрывать глаза на удары США

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 01:18
    Иран призвал не закрывать глаза на удары США

    Иран заявил, что восстановление доверия к деятельности ООН требует от всех государств соблюдения принципов и целей Устава организации, а также международного права, и призвал не закрывать глаза на удары США.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Арагчи также осудил позицию Европейского союза в отношении Тегерана.

    На встрече были осуждены действия Израиля на Ближнем Востоке. В качестве одной из причин сложившейся ситуации была названа военно-политическая поддержка Тель-Авива со стороны Германии и ряда других европейских стран.

    Арагчи также затронул тему мирной ядерной программы Ирана. "Ни одна сторона не может игнорировать добрую волю Ирана в переговорах и нападение США и Израиля в ходе диалога, а также представлять Тегеран виновником нестабильности в Ормузском проливе", - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале Арагчи.

    В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения между Ираном и Германией, региональные и международные вопросы, а также состоялся обмен мнениями по вопросам дипломатических и консульских консультаций.

    Аббас Арагчи Йоханн Вадефуль Генеральная Ассамблея ООН Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей