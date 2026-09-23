Макрон готов одобрить участие Франции лишь в оборонительной операции в Ормузе

Франция готова участвовать в международной операции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, если она будет носить исключительно оборонительный характер.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC.

"Мы готовы участвовать в международной операции, имеющей четкую и исключительно оборонительную концепцию", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция не хочет участвовать в конфронтации с каким-либо государством, но готова активнее участвовать в защите объектов и обеспечении возможности поставок.

По словам Макрона, Париж рассчитывает на достижение США и Ираном договоренностей, которые позволят восстановить нормальные поставки через Ормузский пролив и снизить давление на рынок дизельного и авиационного топлива, нефти и бензина.

Президент Франции также отметил, что Париж решил не участвовать в войне с Ираном, поскольку считает такой шаг неправильным выбором.