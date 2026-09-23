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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Макрон готов одобрить участие Франции лишь в оборонительной операции в Ормузе

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 07:48
    Макрон готов одобрить участие Франции лишь в оборонительной операции в Ормузе

    Франция готова участвовать в международной операции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив, если она будет носить исключительно оборонительный характер.

    Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC.

    "Мы готовы участвовать в международной операции, имеющей четкую и исключительно оборонительную концепцию", - сказал Макрон.

    Он подчеркнул, что Франция не хочет участвовать в конфронтации с каким-либо государством, но готова активнее участвовать в защите объектов и обеспечении возможности поставок.

    По словам Макрона, Париж рассчитывает на достижение США и Ираном договоренностей, которые позволят восстановить нормальные поставки через Ормузский пролив и снизить давление на рынок дизельного и авиационного топлива, нефти и бензина.

    Президент Франции также отметил, что Париж решил не участвовать в войне с Ираном, поскольку считает такой шаг неправильным выбором.

    Эмманюэль Макрон Ормузский пролив Франция
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