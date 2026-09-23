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    В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2026
    • 08:28
    В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    10. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

    В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
    В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Фото
    Bakıda 14 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

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