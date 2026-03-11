Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    КСИР: В небе над Ираном с начала американо-израильской операции нейтрализовано 104 дрона

    Система противовоздушной обороны (ПВО) Ирана с 28 февраля нейтрализовала в воздушном пространстве страны 104 американских и израильских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    "На сегодня системами ПВО страны нейтрализовано 104 БПЛА типов Hermes, Heron, Orbiter и MQ-9", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, один дрон был перехвачен в боеспособном состоянии.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

    SEPAH: İran səmasında indiyədək 104 PUA zərərsizləşdirilib
