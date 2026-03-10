İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH: İran səmasında indiyədək 104 PUA zərərsizləşdirilib

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 23:49
    SEPAH: İran səmasında indiyədək 104 PUA zərərsizləşdirilib

    İranın hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemi fevralın 28-dən bu günə qədər ölkə səmasında ABŞ və İsrailə aid 104 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) zərərsizləşdirib.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) açıqlayıb.

    "İndiyə qədər ölkənin HHM sistemləri tərəfindən "Hermes", "Heron", "Orbiter" və "MQ9" növlərindən olan 104 PUA vurulub", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, dronlardan biri məhv edilmədən ələ keçirilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-İsrailin hava zərbələri PUA hücumu
    КСИР: В небе над Ираном с начала американо-израильской операции нейтрализовано 104 дрона

    Son xəbərlər

    23:49

    SEPAH: İran səmasında indiyədək 104 PUA zərərsizləşdirilib

    Region
    23:32

    BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdur

    Region
    23:22

    BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:05

    Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıb

    Region
    23:02

    Pentaqon İrana qarşı əməliyyatda təxminən 140 hərbçinin yaralandığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:57
    Foto

    Zəfər Əliyev Avropa çempionatında bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    22:52

    Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:41

    Kaxaber Sxadadze: "Sabah" kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz"

    Futbol
    22:36

    Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti