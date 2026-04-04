Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 04 апреля, 2026
    • 01:59
    КСИР сообщил о перехвате ракет и беспилотников в воздушном пространстве Ирана

    Системы противовоздушной обороны Ирана перехватили и уничтожили две крылатые ракеты и два беспилотных летательных аппарата.

    Как передает Report, об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Отмечается, что крылатые ракеты были сбиты над городами Зенджан на северо-западе страны и Хомейн в центральной части Ирана.

    Кроме того, по данным КСИР, беспилотник MQ-9 Reaper был сбит над Исфаханом, еще один БПЛА типа Hermes - над городом Бушер на юге страны.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    SEPAH: İran HHM sistemləri iki raket və iki PUA-nı məhv edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    Наука и образование
    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    Лента новостей