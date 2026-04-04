КСИР сообщил о перехвате ракет и беспилотников в воздушном пространстве Ирана

Системы противовоздушной обороны Ирана перехватили и уничтожили две крылатые ракеты и два беспилотных летательных аппарата.

Как передает Report, об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что крылатые ракеты были сбиты над городами Зенджан на северо-западе страны и Хомейн в центральной части Ирана.

Кроме того, по данным КСИР, беспилотник MQ-9 Reaper был сбит над Исфаханом, еще один БПЛА типа Hermes - над городом Бушер на юге страны.