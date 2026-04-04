КСИР сообщил о перехвате ракет и беспилотников в воздушном пространстве Ирана
- 04 апреля, 2026
- 01:59
Системы противовоздушной обороны Ирана перехватили и уничтожили две крылатые ракеты и два беспилотных летательных аппарата.
Как передает Report, об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Отмечается, что крылатые ракеты были сбиты над городами Зенджан на северо-западе страны и Хомейн в центральной части Ирана.
Кроме того, по данным КСИР, беспилотник MQ-9 Reaper был сбит над Исфаханом, еще один БПЛА типа Hermes - над городом Бушер на юге страны.
