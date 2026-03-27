КСИР развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о том, что развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе, а проход судов, которые направляются из и в сторону портов союзников "противника", запрещен.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР в телеграм-канале.

В нем говорится о том, что Ормузский пролив закрыт, поэтому КСИР будет жестко противодействовать передвижению через этот маршрут.

"Сегодня утром после неправдоподобных заявлений президента США Дональда Трампа об открытии Ормузского пролива три контейнеровоза из разных стран направились в сторону определенного коридора для передвижения судов, имеющих разрешение. Но после предупреждения военно-морских сил КСИР, их развернули", - сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Он также заявил, что "подарком" от Ирана стало разрешение на проход 10-ти танкеров через пролив.