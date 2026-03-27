    КСИР развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о том, что развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе, а проход судов, которые направляются из и в сторону портов союзников "противника", запрещен.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР в телеграм-канале.

    В нем говорится о том, что Ормузский пролив закрыт, поэтому КСИР будет жестко противодействовать передвижению через этот маршрут.

    "Сегодня утром после неправдоподобных заявлений президента США Дональда Трампа об открытии Ормузского пролива три контейнеровоза из разных стран направились в сторону определенного коридора для передвижения судов, имеющих разрешение. Но после предупреждения военно-морских сил КСИР, их развернули", - сказано в сообщении.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Он также заявил, что "подарком" от Ирана стало разрешение на проход 10-ти танкеров через пролив.

    Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп
    SEPAH Hörmüz boğazında bir neçə konteyner gəmisini geri qaytarıb
    14:42

    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    Бизнес
    14:17

    Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

    Внутренняя политика
    14:15

    КСИР развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе

    В регионе
    14:10
    Фото

    Турция передала военную технику Силам спецопераций Грузии

    Внутренняя политика
    13:55

    Премьер Монголии подал в отставку

    Другие страны
    13:53

    В МЧС РФ отметили роль Азербайджана в оперативной доставке помощи Ирану

    Внутренняя политика
    13:28

    Системы ПВО Бахрейна перехватили свыше 150 ракет и 360 БПЛА

    Другие страны
    13:28

    Интенсивные осадки в Азербайджане завтра продолжатся

    Экология
    13:24

    Азербайджан укрепляет позиции регионального авиационного хаба через стратегию NAS

    Инфраструктура
    Лента новостей