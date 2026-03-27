    Ильхам Алиев поздравил коллектив Азербайджанского музыкально-драматического театра Дербента

    • 27 марта, 2026
    Президент Ильхам Алиев направил поздравление коллективу Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента по случаю его открытия после реконструкции.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Дорогие друзья,

    Поздравляю вас со знаменательным событием - открытием после масштабной реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента.

    Выражаю благодарность руководству Российской Федерации и Республики Дагестан за внимание к сохранению этого памятника культурно-исторического наследия азербайджанского народа.

    Данный культурный центр, имеющий более чем вековую историю, является одним из старейших коллективов азербайджанского национального театрального искусства.

    Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента - единственное в Российской Федерации государственное театральное учреждение на азербайджанском языке - всегда играл важную роль в культурной жизни Дагестана и способствовал сохранению национальных и духовных ценностей азербайджанцев, проживающих на территории Республики. Успешные постановки произведений выдающихся азербайджанских драматургов принесли культурному центру широкое зрительское признание не только в Дагестане, но и далеко за его пределами.

    Сегодня возобновление работы Азербайджанского театра в Дербенте - большой, долгожданный праздник как для профессионального сообщества и ценителей искусства, так и для всего населения Дагестана с его богатым культурным многообразием.

    Народы Азербайджана и Дагестана испокон веков связаны тесными узами дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Эти традиционные узы играют особую роль в отношениях между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

    Развитие гуманитарного сотрудничества, в свою очередь, является важным фактором азербайджано-российских межгосударственных отношений. Убежден, что тесное сотрудничество, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере, между Азербайджаном и Дагестаном будет и далее поступательно развиваться и расширяться в русле азербайджано-российских отношений союзнического взаимодействия.

    Еще раз поздравляю весь коллектив Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента с этим знаменательным событием.

    Желаю театру новых творческих успехов".

    Ильхам Алиев Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента
    İlham Əliyev yenidənqurmadan sonra açılışı olan Dərbənddəki Azərbaycan Teatrının kollektivini təbrik edib
    Последние новости

    17:52

    Великобритания выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины

    Другие страны
    17:46

    Ахмед Исмайлов: Медиаграмотность остается ключевым фактором устойчивой инфосреды

    Медиа
    17:43

    Следственный комитет Армении завершил дело по Карапетяну

    В регионе
    17:36

    Минобороны ОАЭ: Системы ПВО за сутки перехватили 6 иранских баллистических ракет

    Другие страны
    17:35

    Ильхам Алиев поздравил коллектив Азербайджанского музыкально-драматического театра Дербента

    Внутренняя политика
    17:22

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции на 19,7%

    АПК
    17:22

    Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге

    В регионе
    17:06

    Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

    Медиа
    16:59

    Ахмед аш-Шара посетит Германию в начале следующей недели

    Другие страны
    Лента новостей