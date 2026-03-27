МЧС призвало население держаться подальше от опасных зон из-за угрозы селей и наводнений
Происшествия
- 27 марта, 2026
- 16:52
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями, рекомендовав избегать опасных территорий для защиты от селей и наводнений.
Как сообщает Report, в обращении ведомства отмечается, что в настоящее время на территории страны наблюдаются дожди и неустойчивая погода, местами - интенсивные осадки.
По прогнозам, такая ситуация сохранится в ближайшие дни, возможны подтопления, а также кратковременные сели и паводки на горных реках.
В МЧС призвали граждан строго соблюдать меры безопасности: держаться подальше от опасных зон, при угрозе немедленно подниматься на возвышенности, а также выполнять рекомендации спасательных служб.
