    МЧС призвало население держаться подальше от опасных зон из-за угрозы селей и наводнений

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями, рекомендовав избегать опасных территорий для защиты от селей и наводнений.

    Как сообщает Report, в обращении ведомства отмечается, что в настоящее время на территории страны наблюдаются дожди и неустойчивая погода, местами - интенсивные осадки.

    По прогнозам, такая ситуация сохранится в ближайшие дни, возможны подтопления, а также кратковременные сели и паводки на горных реках.

    В МЧС призвали граждан строго соблюдать меры безопасности: держаться подальше от опасных зон, при угрозе немедленно подниматься на возвышенности, а также выполнять рекомендации спасательных служб.

    МЧС Азербайджана Неблагоприятные погодные условия Обращение МЧС Азербайджана к населению
    FHN: Sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durun
