    FHN: Sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durun

    27 mart, 2026
    • 16:31
    FHN: Sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durun

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) ölkə ərazisində müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edərək sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı tövsiyə edib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Müraciətdə vurğulanıb ki, hazırda qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraiti, o cümlədən bir sıra ərazilərdə intensiv yağıntılar müşahidə olunur və belə hava şəraitinin yaxın günlər ərzində davan edəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə subasmanın, bəzi dağ çaylarında qısamüddətli sel və daşqının baş verəcəyi proqnozlaşdırılır.

    "Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə təkrar müraciət edərək, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi subasma, habelə sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmalı, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmalı, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl edilməlidir", - müraciətdə bildirilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    МЧС призвало население держаться подальше от опасных зон из-за угрозы селей и наводнений

    Son xəbərlər

    17:36

    Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilib

    Region
    17:34

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    17:29

    İstanbulda Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti keçirilir

    Media
    17:29

    İlham Əliyev yenidənqurmadan sonra açılışı olan Dərbənddəki Azərbaycan Teatrının kollektivini təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:19

    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    17:16
    Foto

    Qubada kanalizasiya borusunun tutulması nəticəsində 10-a yaxın evi su basıb

    Hadisə
    17:12

    Əhməd əş-Şəraa gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:03

    Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    16:52

    Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliyaya uduzub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti