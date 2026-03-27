Ахмед аш-Шара посетит Германию в начале следующей недели
Другие страны
- 27 марта, 2026
- 16:59
Президент Сирии Ахмед аш-Шара на следующей неделе посетит Германию.
Как передает Report, об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на представителя правительства Германии Штефан Корнелиус.
По его словам, в ходе своего первого визита Ахмед аш-Шараа встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Визит президента Сирии был запланирован на январь этого года, но сирийская сторона попросила перенести его на более поздний срок.
По данным портала, будет обсуждаться вопрос возвращения сирийских беженцев на родину.
17:06
Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развитияМедиа
16:52
МЧС призвало население держаться подальше от опасных зон из-за угрозы селей и наводненийПроисшествия
16:37
Иран нанес удар БПЛА по транспортному центру ЦАХАЛ в Тель-Авиве - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:23
Главы МИД Азербайджана и Армении отметили позитивную динамику нормализации отношенийВнешняя политика
16:13
Владимир Путин: Отношения РФ с Европой находятся сейчас в кризисеВ регионе
16:10
Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитораЭнергетика
15:50
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодойВнутренняя политика
