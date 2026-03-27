Ахмед аш-Шара посетит Германию в начале следующей недели

Президент Сирии Ахмед аш-Шара на следующей неделе посетит Германию.

Как передает Report, об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на представителя правительства Германии Штефан Корнелиус.

По его словам, в ходе своего первого визита Ахмед аш-Шараа встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Визит президента Сирии был запланирован на январь этого года, но сирийская сторона попросила перенести его на более поздний срок.

По данным портала, будет обсуждаться вопрос возвращения сирийских беженцев на родину.