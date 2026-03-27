    Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

    • 27 марта, 2026
    • 17:06
    Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

    Турецко-азербайджанская медиаплатформа, направленная на скоординированную и эффективную деятельность СМИ двух стран, выходит на новый этап развития.

    Как сообщили Report в Агентстве по развитию медиа, об этом заявил исполнительный директор организации Ахмед Исмайлов на Саммите стратегических коммуникаций в Стамбуле.

    Говоря о международном сотрудничестве, Ахмед Исмайлов отметил, что между Агентством по развитию медиа и профильными структурами ряда зарубежных стран заключены двусторонние соглашения.

    По его словам, эти документы предусматривают создание механизмов сотрудничества, направленных на совместное продвижение и защиту национальных интересов, развитие медийных связей, реализацию совместных проектов и расширение обмена опытом.

    "В этом контексте хотели бы особо отметить Турецко-азербайджанскую медиаплатформу. В ее рамках уже проведена определенная работа, и в ближайший период планируется развитие платформы в более широком формате", - подчеркнул он.

    Ахмед Исмайлов отметил, что ежегодный Шушинский глобальный медиафорум проходит при участии президента Ильхам Алиев и служит важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов. По его словам, форум объединяет официальных лиц, представителей медиа, гражданского общества, бизнеса, международных организаций и известных медиаперсон из разных стран.

    Он подчеркнул, что на площадке форума обсуждаются глобальные медиатренды, перспективы международного сотрудничества, инновационные возможности и вопросы глобальной безопасности, а также ведется конструктивный диалог и обмен опытом.

    "Кроме того, в рамках многостороннего сотрудничества в тюркском мире особое значение приобретает информационная безопасность как одно из приоритетных направлений. Усиление координации в этой сфере вносит важный вклад в обеспечение устойчивости и надежности общего информационного пространства", - добавил он.

    Турецко-азербайджанская медиаплатформа Ахмед Исмайлов Агентство развития медиа (MEDİA) Саммит стратегических коммуникаций
    İcraçı direktor: Azərbaycan-Türkiyə Birgə Media Platforması daha geniş şəkildə inkişaf etdiriləcək
    17:06

    Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

    16:59

    Ахмед аш-Шара посетит Германию в начале следующей недели

    16:52

    МЧС призвало население держаться подальше от опасных зон из-за угрозы селей и наводнений

    16:37

    Иран нанес удар БПЛА по транспортному центру ЦАХАЛ в Тель-Авиве - ОБНОВЛЕНО

    16:23

    Главы МИД Азербайджана и Армении отметили позитивную динамику нормализации отношений

    16:13

    Владимир Путин: Отношения РФ с Европой находятся сейчас в кризисе

    16:10

    Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора

    15:50

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

    15:49

    Путин открыл Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте

