Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

Турецко-азербайджанская медиаплатформа, направленная на скоординированную и эффективную деятельность СМИ двух стран, выходит на новый этап развития.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию медиа, об этом заявил исполнительный директор организации Ахмед Исмайлов на Саммите стратегических коммуникаций в Стамбуле.

Говоря о международном сотрудничестве, Ахмед Исмайлов отметил, что между Агентством по развитию медиа и профильными структурами ряда зарубежных стран заключены двусторонние соглашения.

По его словам, эти документы предусматривают создание механизмов сотрудничества, направленных на совместное продвижение и защиту национальных интересов, развитие медийных связей, реализацию совместных проектов и расширение обмена опытом.

"В этом контексте хотели бы особо отметить Турецко-азербайджанскую медиаплатформу. В ее рамках уже проведена определенная работа, и в ближайший период планируется развитие платформы в более широком формате", - подчеркнул он.

Ахмед Исмайлов отметил, что ежегодный Шушинский глобальный медиафорум проходит при участии президента Ильхам Алиев и служит важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов. По его словам, форум объединяет официальных лиц, представителей медиа, гражданского общества, бизнеса, международных организаций и известных медиаперсон из разных стран.

Он подчеркнул, что на площадке форума обсуждаются глобальные медиатренды, перспективы международного сотрудничества, инновационные возможности и вопросы глобальной безопасности, а также ведется конструктивный диалог и обмен опытом.

"Кроме того, в рамках многостороннего сотрудничества в тюркском мире особое значение приобретает информационная безопасность как одно из приоритетных направлений. Усиление координации в этой сфере вносит важный вклад в обеспечение устойчивости и надежности общего информационного пространства", - добавил он.