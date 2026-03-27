Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции на 19,7%

Азербайджан за январь-февраль 2026 года импортировал из Турции зерновые, бобовые, масличные культуры и продукцию из них на сумму 30,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В феврале Турция экспортировала в Азербайджан зерновые, бобовые, масличные культуры и продукцию из них на сумму 20,218 млн долларов США, что на 44,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.

За два месяца общая стоимость экспорта зерновых, бобовых, масличных культур и продукции из них из Турции в годовом сравнении сократилась на 9,9%, составив 1,881 млрд долларов США, а в феврале снизилась на 10,3%, достигнув 953 млн долларов США.