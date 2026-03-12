КСИР применил четыре типа ракет в рамках операции "Правдивое обещание-4"
В регионе
- 12 марта, 2026
- 18:55
В ходе 42-й волны операции "Правдивое обещание-4" Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) применил четыре типа ракет для обстрела Израиля и баз США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ISNA.
Отмечается, что удары были нанесены по центру Тель-Авива и американским военным базам с использованием ракет "Имад", "Кадр", "Хейбаршикан" и "Фаттах", а также беспилотных летательных аппаратов.
