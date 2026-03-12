SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edib
Region
- 12 mart, 2026
- 18:44
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək Vəd 4" əməliyyatının 42-ci dalğasında Təl-Əvivin mərkəzi və ABŞ-nin bazalarını hədəf alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, hücumlarda "İmad", "Qədr", "Xeybərşikən" və "Fəttah" raketləri, həmçinin pilotsuz uçuş aparatları ilə Təl-Əvivin mərkəzi və ABŞ ordusunun bazaları hədəf alınıb.
"Gerçək Vəd 4" əməliyyatının "Ləbbeyk Ya Xamenei" kodlu 42-ci dalğası Ramazan müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunub" , - məlumatda bildirilib.
