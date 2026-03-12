İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edib

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 18:44
    SEPAH Gerçək vəd 4 əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək Vəd 4" əməliyyatının 42-ci dalğasında Təl-Əvivin mərkəzi və ABŞ-nin bazalarını hədəf alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hücumlarda "İmad", "Qədr", "Xeybərşikən" və "Fəttah" raketləri, həmçinin pilotsuz uçuş aparatları ilə Təl-Əvivin mərkəzi və ABŞ ordusunun bazaları hədəf alınıb.

    "Gerçək Vəd 4" əməliyyatının "Ləbbeyk Ya Xamenei" kodlu 42-ci dalğası Ramazan müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunub" , - məlumatda bildirilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Təl-Əviv ABŞ bazası
