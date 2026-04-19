КСИР оперативно пополняет запасы ракет и дронов

Иранские военные оперативно пополняют запасы ракет и беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Маджид Мусави.

"Во время действия режима прекращения огня мы смогли быстрее пополнять арсеналы ракет и дронов, чем до войны", - сказал он.

При этом, по словам Мусави, США и Израиль не могут столь же быстро восстанавливать свои запасы вооружений, и потому вынуждены срочно перевозить на Ближний Восток вооружение, хранившееся в совершенно других частях света.

Накануне издание Business Insider сообщало, что в арсенале Ирана по-прежнему имеются тысячи баллистических ракет и ударных беспилотников, несмотря на их большой расход в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

В свою очередь The New York Times сообщает в воскресенье, что, по оценкам американской разведки и военных, после нескольких недель боевых действий у Ирана осталось свыше 60% ракетных установок и около 40% ударных дронов, что достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе.