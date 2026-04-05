КСИР нанес удары по территории Израиля и базам США в регионе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) провел 96-ю волну военной операции "Правдивое обещание - 4", подвергнув ударам беспилотников и ракет территорию Израиля и базы США в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

"Был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, обеспечивающему топливом израильские истребители, в результате чего основная часть предприятия разрушена", - отмечается в сообщении.

Кроме того, атаке подверглись американские компании Exxon Mobil и Chevron в Хабшане, расположенном в эмирате Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении подчеркивается, что этот объект является одним из ключевых энергетических центров страны и одним из крупнейших в мире комплексов по переработке нефти и газа.

Также, по данным КСИР, ракетному удару подвергся американский нефтехимический завод в районе Эр-Рувейс в ОАЭ, который, как утверждается, производит топливо для вооруженных сил США и военную продукцию для Израиля. На объекте вспыхнул крупный пожар.

Помимо этого, в КСИР заявили, что с помощью беспилотников была атакована нефтехимическая инфраструктура США на острове Ситра в Бахрейне, где также зафиксирован пожар.

Согласно сообщению, после удара по нефтехимическим объектам США в портовом городе Эш-Шуайба в Кувейте деятельность комплекса была остановлена.

"Если атаки на гражданские цели повторятся, второй этап этой операции будет гораздо более разрушительным и масштабным", - заявили в КСИР.