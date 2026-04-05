    КСИР нанес удары по территории Израиля и базам США в регионе

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) провел 96-ю волну военной операции "Правдивое обещание - 4", подвергнув ударам беспилотников и ракет территорию Израиля и базы США в регионе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении КСИР.

    "Был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, обеспечивающему топливом израильские истребители, в результате чего основная часть предприятия разрушена", - отмечается в сообщении.

    Кроме того, атаке подверглись американские компании Exxon Mobil и Chevron в Хабшане, расположенном в эмирате Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении подчеркивается, что этот объект является одним из ключевых энергетических центров страны и одним из крупнейших в мире комплексов по переработке нефти и газа.

    Также, по данным КСИР, ракетному удару подвергся американский нефтехимический завод в районе Эр-Рувейс в ОАЭ, который, как утверждается, производит топливо для вооруженных сил США и военную продукцию для Израиля. На объекте вспыхнул крупный пожар.

    Помимо этого, в КСИР заявили, что с помощью беспилотников была атакована нефтехимическая инфраструктура США на острове Ситра в Бахрейне, где также зафиксирован пожар.

    Согласно сообщению, после удара по нефтехимическим объектам США в портовом городе Эш-Шуайба в Кувейте деятельность комплекса была остановлена.

    "Если атаки на гражданские цели повторятся, второй этап этой операции будет гораздо более разрушительным и масштабным", - заявили в КСИР.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР)
    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

