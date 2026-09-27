КСИР: Иран перехватил в Ормузе подводное бесплотное устройство ВМС США
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 14:52
В Ормузском проливе иранские военные перехватили второй подводный беспилотный аппарат ВМС США.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Бойцы ВМС Ирана в ходе скоординированной и сложной операции, осуществленной с помощью средств радиоэлектронной борьбы, смогли перехватить передовой подводный беспилотный аппарат, принадлежащий армии США и действовавший в Ормузском проливе в разведывательных целях", - отмечается в сообщении.
Данный подводный беспилотный аппарат является разновидностью ранее захваченного аппарата Remus-600 и в настоящее время передан в распоряжение специалистов с целью восстановления содержащихся в нем данных, отметили в КСИР.
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