КСИР: Иран перехватил в Ормузе подводное бесплотное устройство ВМС США

В Ормузском проливе иранские военные перехватили второй подводный беспилотный аппарат ВМС США.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Бойцы ВМС Ирана в ходе скоординированной и сложной операции, осуществленной с помощью средств радиоэлектронной борьбы, смогли перехватить передовой подводный беспилотный аппарат, принадлежащий армии США и действовавший в Ормузском проливе в разведывательных целях", - отмечается в сообщении.

Данный подводный беспилотный аппарат является разновидностью ранее захваченного аппарата Remus-600 и в настоящее время передан в распоряжение специалистов с целью восстановления содержащихся в нем данных, отметили в КСИР.