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    КСИР: Иран перехватил в Ормузе подводное бесплотное устройство ВМС США

    В регионе
    • 27 сентября, 2026
    • 14:52
    КСИР: Иран перехватил в Ормузе подводное бесплотное устройство ВМС США

    В Ормузском проливе иранские военные перехватили второй подводный беспилотный аппарат ВМС США.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    "Бойцы ВМС Ирана в ходе скоординированной и сложной операции, осуществленной с помощью средств радиоэлектронной борьбы, смогли перехватить передовой подводный беспилотный аппарат, принадлежащий армии США и действовавший в Ормузском проливе в разведывательных целях", - отмечается в сообщении.

    Данный подводный беспилотный аппарат является разновидностью ранее захваченного аппарата Remus-600 и в настоящее время передан в распоряжение специалистов с целью восстановления содержащихся в нем данных, отметили в КСИР.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
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