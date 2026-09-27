İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    SEPAH: Hörmüzdə ABŞ ordusuna aid sualtı qurğu ələ keçirilib

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:41
    SEPAH: Hörmüzdə ABŞ ordusuna aid sualtı qurğu ələ keçirilib

    Hörmüz boğazında ABŞ ordusunun ikinci sualtı pilotsuz qurğusu ələ keçirilib.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri (HDQ) məlumat yayıb.

    "HDQ döyüşçüləri radioelektron mübarizə vasitəsilə həyata keçirilən əlaqələndirilmiş və mürəkkəb əməliyyat zamanı Hörmüz boğazında casusluq məqsədilə fəaliyyət göstərən ABŞ ordusuna məxsus qabaqcıl bir sualtı pilotsuz qurğunu tələyə sala biliblər", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bu sualtı pilotsuz qurğu daha əvvəl ələ keçirilən "Remus 600" aparatının bir növüdür və hazırda onun məlumatlarının bərpa edilməsi məqsədilə mütəxəssislərinin ixtiyarına verilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazında gərginlik Sualtı qayıq
    КСИР: Иран перехватил в Ормузе подводное бесплотное устройство ВМС США
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:39

    Tramp: ABŞ-nin İran üzərində qələbəsi neftin qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq

    Digər ölkələr
    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti