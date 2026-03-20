    КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотниками

    • 20 марта, 2026
    • 22:08
    КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотниками

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе.

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

    Отмечается, что в ходе 68-й волны операции "Правдивое обещание 4" были использованы ракеты "Хорремшехр-4", "Гадр", а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

    "В Хайфе и Тель-Авиве уничтожены 25 объектов", - говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что на базе ВМС "Аль-Хадд" (восток Омана) с помощью БПЛА и крылатых ракет были поражены 6 вспомогательных ангаров американских военных.

    "Часть оборудования систем противовоздушной обороны Patriot, хранившегося в этих ангарах, полностью уничтожена, а тыловому обеспечению базы в Шейх-Исе (юг Бахрейна, побережье Персидского залива) нанесен серьезный ущерб", - отмечается в сообщении.

    Также добавляется, что судам в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе предписано в случае подозрительных ситуаций сообщать КСИР и переходить под контроль и проверку.

    "Ормузский пролив по приказу верховного лидера Ирана (Моджтаба Хаменеи - ред.) закрыт для США, Израиля и их союзников", - говорится в информации.

    SEPAH İsrailə raket, ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edib
    Последние новости

    23:00

    Отныне США могут использовать базы Британии для ударов по Ирану

    Другие страны
    22:51

    После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возросло

    В регионе
    22:45

    Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГ

    Другие страны
    22:41

    Десантная группа USS Boxer направляется на Ближний Восток

    Другие страны
    22:27

    ЦБ России завершил 2025 год с убытком

    Другие страны
    22:08

    КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотниками

    В регионе
    21:57

    Нидерландские военные покинули Ирак после изменения формата миссии НАТО

    Другие страны
    21:36

    Власти США подали иск против Гарвардского университета

    Другие страны
    21:29

    Зеленский назвал ключевые темы предстоящей встречи в США

    Другие страны
    Лента новостей