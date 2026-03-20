КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотниками

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по Израилю и американским военным базам в регионе.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

Отмечается, что в ходе 68-й волны операции "Правдивое обещание 4" были использованы ракеты "Хорремшехр-4", "Гадр", а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"В Хайфе и Тель-Авиве уничтожены 25 объектов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на базе ВМС "Аль-Хадд" (восток Омана) с помощью БПЛА и крылатых ракет были поражены 6 вспомогательных ангаров американских военных.

"Часть оборудования систем противовоздушной обороны Patriot, хранившегося в этих ангарах, полностью уничтожена, а тыловому обеспечению базы в Шейх-Исе (юг Бахрейна, побережье Персидского залива) нанесен серьезный ущерб", - отмечается в сообщении.

Также добавляется, что судам в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе предписано в случае подозрительных ситуаций сообщать КСИР и переходить под контроль и проверку.

"Ормузский пролив по приказу верховного лидера Ирана (Моджтаба Хаменеи - ред.) закрыт для США, Израиля и их союзников", - говорится в информации.