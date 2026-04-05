    05 апреля, 2026
    • 16:27
    Левандовски обогнал Стоичкова по числу голов за Барселону

    Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 30-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

    Как передает Report, игрок отличился на 87-й минуте и принес своей команде победу со счетом 2:1.

    На счету Левандовски теперь 118 голов за "Барселону". Благодаря этому польский форвард поднялся на 11-е место в истории каталонского клуба по голам, обойдя Христо Стоичкова.

    Стоит отметить, что Левандовски забил свои 118 голов в 185 матчах, а Стоичков отличился 117 раз в 255 встречах.

    Для попадания в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны" Левандовски нужно забить 130 голов - именно столько забили Самюэль Это"О и Ривалдо. В тройку лучших входят Луис Суарес (195), Сесар Родригес (225) и Лионель Месси (672).

    Levandovski "Barselona"da qol sayına görə Stoiçkovu geridə qoyub

