Левандовски обогнал Стоичкова по числу голов за "Барселону"
- 05 апреля, 2026
- 16:27
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 30-го тура Ла Лиги против "Атлетико".
Как передает Report, игрок отличился на 87-й минуте и принес своей команде победу со счетом 2:1.
На счету Левандовски теперь 118 голов за "Барселону". Благодаря этому польский форвард поднялся на 11-е место в истории каталонского клуба по голам, обойдя Христо Стоичкова.
Стоит отметить, что Левандовски забил свои 118 голов в 185 матчах, а Стоичков отличился 117 раз в 255 встречах.
Для попадания в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны" Левандовски нужно забить 130 голов - именно столько забили Самюэль Это"О и Ривалдо. В тройку лучших входят Луис Суарес (195), Сесар Родригес (225) и Лионель Месси (672).
