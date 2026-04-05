Левандовски обогнал Стоичкова по числу голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 30-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

Как передает Report, игрок отличился на 87-й минуте и принес своей команде победу со счетом 2:1.

На счету Левандовски теперь 118 голов за "Барселону". Благодаря этому польский форвард поднялся на 11-е место в истории каталонского клуба по голам, обойдя Христо Стоичкова.

Стоит отметить, что Левандовски забил свои 118 голов в 185 матчах, а Стоичков отличился 117 раз в 255 встречах.

Для попадания в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны" Левандовски нужно забить 130 голов - именно столько забили Самюэль Это"О и Ривалдо. В тройку лучших входят Луис Суарес (195), Сесар Родригес (225) и Лионель Месси (672).