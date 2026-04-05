    05 апреля, 2026
    • 16:16
    Немецкий путешественник обнаружил в Азербайджане город, основанный его предками

    Один из немецких путешественников нашел в Азербайджане город, построенный его предками более двух столетий назад.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев на своей странице в соцсети X.

    По его словам, речь идет о городе Гёйгёль, ранее известном как Хеленендорф. Он был основан в 1819 году немецкими колонистами, переселившимися из Вюртемберга.

    Среди главных памятников немецкого наследия в городе выделяется лютеранская церковь Святого Иоанна, построенная в 1854 году. Она считается одной из первых лютеранских церквей в Азербайджане. В настоящее время в здании действует Историко-краеведческий музей Гёйгёльского района.

    Кроме того, в центральной части города сохранилось свыше 300 немецких домов, относящихся к XIX веку.

    До наших дней также дошел исторический дом, принадлежавший последнему немцу, проживавшему в Гёйгёле, Виктору Клайну. В городе сохраняется и кладбище, основанное немецкими переселенцами.

    Все эти памятники отражают богатую историю мультикультурализма в Азербайджане и по сей день сохраняют следы эпохи Хеленендорфа.

    Alman səyyah əcdadlarının Azərbaycanda inşa etdiyi şəhəri tapıb
    Echoes of Helenendorf: German traveler finds ancestral ties in Azerbaijan's Goygol

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей