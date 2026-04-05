Немецкий путешественник обнаружил в Азербайджане город, основанный его предками

Один из немецких путешественников нашел в Азербайджане город, построенный его предками более двух столетий назад.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев на своей странице в соцсети X.

По его словам, речь идет о городе Гёйгёль, ранее известном как Хеленендорф. Он был основан в 1819 году немецкими колонистами, переселившимися из Вюртемберга.

Среди главных памятников немецкого наследия в городе выделяется лютеранская церковь Святого Иоанна, построенная в 1854 году. Она считается одной из первых лютеранских церквей в Азербайджане. В настоящее время в здании действует Историко-краеведческий музей Гёйгёльского района.

Кроме того, в центральной части города сохранилось свыше 300 немецких домов, относящихся к XIX веку.

До наших дней также дошел исторический дом, принадлежавший последнему немцу, проживавшему в Гёйгёле, Виктору Клайну. В городе сохраняется и кладбище, основанное немецкими переселенцами.

Все эти памятники отражают богатую историю мультикультурализма в Азербайджане и по сей день сохраняют следы эпохи Хеленендорфа.