Немецкий путешественник обнаружил в Азербайджане город, основанный его предками
- 05 апреля, 2026
- 16:16
Один из немецких путешественников нашел в Азербайджане город, построенный его предками более двух столетий назад.
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев на своей странице в соцсети X.
По его словам, речь идет о городе Гёйгёль, ранее известном как Хеленендорф. Он был основан в 1819 году немецкими колонистами, переселившимися из Вюртемберга.
Среди главных памятников немецкого наследия в городе выделяется лютеранская церковь Святого Иоанна, построенная в 1854 году. Она считается одной из первых лютеранских церквей в Азербайджане. В настоящее время в здании действует Историко-краеведческий музей Гёйгёльского района.
Кроме того, в центральной части города сохранилось свыше 300 немецких домов, относящихся к XIX веку.
До наших дней также дошел исторический дом, принадлежавший последнему немцу, проживавшему в Гёйгёле, Виктору Клайну. В городе сохраняется и кладбище, основанное немецкими переселенцами.
Все эти памятники отражают богатую историю мультикультурализма в Азербайджане и по сей день сохраняют следы эпохи Хеленендорфа.