    • 05 апреля, 2026
    • 15:42
    В Шамкире по подозрению в убийстве задержан подросток

    В прокуратуру Шамкирского района поступила информация об убийстве Рамала Гулиева.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что умышленное убийство Р.Гулиева было совершено несовершеннолетним на территории поселка Кюр Шамкирского района.

    По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство).

    Подозреваемый в совершении преступления, имя которого пока не разглашается, задержан.

    Предварительное следствие продолжается.

    Шамкирский район Умышленное убийство Прокуратура Шамкирского района
    Şəmkirdə qətldə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmamış şəxs tutulub

