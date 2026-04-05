В Шамкире по подозрению в убийстве задержан подросток

В прокуратуру Шамкирского района поступила информация об убийстве Рамала Гулиева.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что умышленное убийство Р.Гулиева было совершено несовершеннолетним на территории поселка Кюр Шамкирского района.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство).

Подозреваемый в совершении преступления, имя которого пока не разглашается, задержан.

Предварительное следствие продолжается.