В Шамкире по подозрению в убийстве задержан подросток
Происшествия
- 05 апреля, 2026
- 15:42
В прокуратуру Шамкирского района поступила информация об убийстве Рамала Гулиева.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что умышленное убийство Р.Гулиева было совершено несовершеннолетним на территории поселка Кюр Шамкирского района.
По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство).
Подозреваемый в совершении преступления, имя которого пока не разглашается, задержан.
Предварительное следствие продолжается.
