Şəmkirdə qətldə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmamış şəxs tutulub
Hadisə
- 05 aprel, 2026
- 15:14
Şəmkir rayonu ərazisində Ramal Quliyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Araşdırma zamanı yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən rayonun Kür qəsəbəsi ərazisində Ramal Quliyevin qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Yetkinlik yaşına çatmamış rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.
İbtidai istintaq davam etdirilir.
Son xəbərlər
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto
Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:45
Foto
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilibASK
18:40
Foto