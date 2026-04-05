    Şəmkirdə qətldə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmamış şəxs tutulub

    Hadisə
    • 05 aprel, 2026
    • 15:14
    Şəmkirdə qətldə şübhəli bilinən yetkinlik yaşına çatmamış şəxs tutulub

    Şəmkir rayonu ərazisində Ramal Quliyevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Araşdırma zamanı yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən rayonun Kür qəsəbəsi ərazisində Ramal Quliyevin qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Yetkinlik yaşına çatmamış rayon prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam etdirilir.

    Şəmkir Qətl hadisəsi Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər Baş Prokurorluq Ramal Quliyev
    В Шамкире по подозрению в убийстве задержан подросток

