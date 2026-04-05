В Гусаре найдено тело погибшего мужчины, унесенного селевым потоком

В Гусарском районе найдено тело мужчины, которого унесло селевым потоком

По данным северного бюро Report, в результате схода селя в реку Гуручай, протекающую через территорию села Гюндюзгала Гусарского района, селевым потоком унесло местного жителя, 27-летнего Фаига Фарид оглу Расулова.

В результате проведенных поисков тело Ф. Расулова было обнаружено и передано по назначению.

По факту проводится расследование.