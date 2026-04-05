В Гусаре найдено тело погибшего мужчины, унесенного селевым потоком
Происшествия
- 05 апреля, 2026
- 16:04
В Гусарском районе найдено тело мужчины, которого унесло селевым потоком
По данным северного бюро Report, в результате схода селя в реку Гуручай, протекающую через территорию села Гюндюзгала Гусарского района, селевым потоком унесло местного жителя, 27-летнего Фаига Фарид оглу Расулова.
В результате проведенных поисков тело Ф. Расулова было обнаружено и передано по назначению.
По факту проводится расследование.
