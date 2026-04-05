Дастин Слева продлил контракт с "Жальгирисом"

Форвард литовского баскетбольного клуба "Жальгирис" Дастин Слева продлил контракт с командой.

Как сообщает Report, новое соглашение будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Согласно договоренности, в контракт также включен пункт, позволяющий игроку покинуть клуб летом 2027 года при условии выплаты бонуса.

Предыдущее соглашение с 30-летним американским баскетболистом было рассчитано на один год.

Однако его успешное выступление в текущем сезоне побудило руководство клуба продлить срок контракта.

В нынешнем сезоне Евролиги Дастин Слева провел 35 матчей, в среднем находясь на площадке 20 минут. В его активе в среднем 6,9 очка, 3,5 подбора и 1,1 результативной передачи за игру.