    При обрушении из-за ливней жилого дома в Дагестане погиб человек

    В регионе
    • 05 апреля, 2026
    • 19:57
    В дагестанском селе Кирки Кайтагского района на юге РФ в результате схода оползня был полностью уничтожен один жилой дом, еще два строения получили частичные повреждения.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Запир Гасанов.

    "На 15:40 (16:40 по бакинскому времени - ред.) сегодняшнего дня в селении Кирки вследствие продолжительных обильных осадков сошел оползень. Одно домовладение разрушено полностью, два других пострадали частично. Для еще пяти домов угроза по-прежнему сохраняется", - сообщил Гасанов.

    По его словам, на месте ЧП действует оперативная комиссия, занимающаяся оценкой причиненного ущерба и оказанием помощи жителям, пострадавшим от стихии.

    Позднее при разборе завалов разрушенного дома было обнаружено тело женщины.

    "Женщину нашли погибшую под завалами в селе Кирки", - сказал Гасанов агентству ТАСС.

    Ранее в столице Дагестана Махачкале из-за подтопления, вызванного интенсивными дождями, рухнул трехэтажный дом.

    Ливни в Дагестане Обрушение здания Запир Гасанов
    Dağıstanda güclü yağışlar səbəbindən yaşayış binası uçub, bir nəfər ölüb

