При обрушении из-за ливней жилого дома в Дагестане погиб человек

В дагестанском селе Кирки Кайтагского района на юге РФ в результате схода оползня был полностью уничтожен один жилой дом, еще два строения получили частичные повреждения.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Запир Гасанов.

"На 15:40 (16:40 по бакинскому времени - ред.) сегодняшнего дня в селении Кирки вследствие продолжительных обильных осадков сошел оползень. Одно домовладение разрушено полностью, два других пострадали частично. Для еще пяти домов угроза по-прежнему сохраняется", - сообщил Гасанов.

По его словам, на месте ЧП действует оперативная комиссия, занимающаяся оценкой причиненного ущерба и оказанием помощи жителям, пострадавшим от стихии.

Позднее при разборе завалов разрушенного дома было обнаружено тело женщины.

"Женщину нашли погибшую под завалами в селе Кирки", - сказал Гасанов агентству ТАСС.

Ранее в столице Дагестана Махачкале из-за подтопления, вызванного интенсивными дождями, рухнул трехэтажный дом.