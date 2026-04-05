В Германии сильный ветер повалил дерево на людей, погибли три человека

При падении во время сильного ветра 30-метрового дерева на группу людей в Затрупхольме (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ погибли три человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местную газету Bild.

Согласно информации, инцидент произошел в лесном массиве на территории муниципалитета Миттелангельн. Порядка 50 жителей и работников расположенного поблизости жилого комплекса "СтерниПарк", указали в полиции, проводили традиционный поиск пасхальных яиц в лесу, когда на них обрушилось дерево.

К месту происшествия были направлены спасатели и бригады скорой помощи, также были задействованы два спасательных вертолета. Упавшее дерево придавило четырех человек, несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. При этом двое скончались на месте происшествия, а 10-месячного ребенка с опасными для жизни травмами экстренно доставили в клинику Киля на вертолете, однако спасти жизнь девочки не удалось. Еще один человек получил тяжелые повреждения, он прооперирован, травмы остальных оказались легкими.

В момент происшествия наблюдались мощные порывы ветра.

На севере Германии действует штормовое предупреждение. Ранее было предупреждение о порывах ветра со скоростью от 55 до 75 км/ч, отмечает Bild.