Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Axios: США перенесли крайний срок переговоров с Ираном на сутки

    • 05 апреля, 2026
    • 21:39
    Axios: США перенесли крайний срок переговоров с Ираном на сутки

    Президент США Дональд Трамп на сутки продлил сроки заключения возможной сделки с Ираном.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал журналист издания Axios Барак Равид.

    "Трамп перенес крайний срок для Ирана еще на одни сутки", - отметил Равид.

    Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о "хорошем шансе заключить сделку" во вторник.

    "Если они не заключат сделку - и быстро, - я рассматриваю возможность взорвать все и взять под контроль нефть... Думаю, есть хороший шанс завтра, переговоры идут прямо сейчас", - подчеркнул он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Барак Равид
    "Axios": ABŞ İranla danışıqlar üçün son tarixi bir sutka uzadıb

