Axios: США перенесли крайний срок переговоров с Ираном на сутки

Президент США Дональд Трамп на сутки продлил сроки заключения возможной сделки с Ираном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал журналист издания Axios Барак Равид.

"Трамп перенес крайний срок для Ирана еще на одни сутки", - отметил Равид.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о "хорошем шансе заключить сделку" во вторник.

"Если они не заключат сделку - и быстро, - я рассматриваю возможность взорвать все и взять под контроль нефть... Думаю, есть хороший шанс завтра, переговоры идут прямо сейчас", - подчеркнул он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.