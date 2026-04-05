    Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций, если Тегеран не откроет Ормуз

    • 05 апреля, 2026
    • 20:55
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций, если Тегеран не откроет Ормуз

    Соединенные Штаты нанесут удары по всем электростанциям и мостам на территории Ирана, если исламская республика откажется обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил американский президент Дональд Трамп.

    "Если они ничего не предпримут до вечера вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного моста", - сообщил глава Белого дома.

    Как подчеркнул американский лидер, Вашингтон занимает "очень сильную позицию", тогда как Тегерану "понадобится не менее 20 лет на восстановление, и это в лучшем случае".

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.

    Трамп в воскресенье заявил телеканалу Fox News о "хорошем шансе заключить сделку завтра".

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp Hörmüz boğazı açılmasa, İranın elektrik stansiyalarının məhv ediləcəyini bildirib

